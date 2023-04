Tunisie : Baisse attendue des prix des légumes, fruits…la prochaine période

Une baisse progressive est attendue au niveau des prix des produits agricoles (légumes et fruits) pendant la deuxième moitié du mois de Ramadan, et la prochaine période en général.

Dans un entretien avec la TAP, le Directeur de l’observatoire des prix et de l’approvisionnement au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi, a déclaré ce vendredi, que les prix des piments, concombres, tomates et pommes de terre connaitront, progressivement, une diminution sensible, les prochaines semaines, avec l’arrivée de la production de saison, en quantités importantes.

Il a indiqué, au sujet des fruits, que les fraises vont voir leur prix baisser la période à venir, avec l’entrée de la production de saison, bien que la production locale soit en recul.

Il a, néanmoins, supposé le renchérissement de certains types de fruits, la deuxième moitié du Ramadan, notamment les primeurs, à l’instar des pastèques, abricots, pêches, melons…, étant des primeurs dont la production avant terme requiert un coût élevé.

Les fruits d’été verront, néanmoins, leur offre augmenter à partir de juin, avec l’arrivée de la production de saison, et leurs prix seront, ainsi, abordables, a-t-il indiqué.

Le responsable a confirmé une tendance connue, selon laquelle le mode de consommation est appelé à changer en cette deuxième moitié du Ramadan, avec la focalisation des familles tunisiennes sur les pâtisseries de l’Aïd, et leur propension à se rendre aux lieux de loisirs.

Gnetnews