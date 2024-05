Tunisie: Baisse significative des rÃ©serves en eau dans les barrages au 24 mai 2024

Tunisie: Baisse significative des réserves en eau dans les barrages au 24 mai 2024

L’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) a annoncé que le taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens s’élevait à 33,5% au 24 mai 2024. Les réserves en eau ont diminué de 19,5%, atteignant 785,3 millions de m³ contre 976 millions de m³ à la même date en 2023.

Les barrages situés dans le nord affichent un taux de remplissage de 40,1%, représentant 93% des réserves d’eau disponibles dans le pays. Le barrage de Sidi Salem, à lui seul, contient 26% des ressources hydrauliques nationales.

En revanche, les barrages du centre et du Cap-Bon affichent des taux de remplissage nettement plus bas, ne dépassant pas respectivement 9,9% et 9,1%. Les barrages de Houareb au centre et de Chiba au Cap-Bon sont presque à sec.

Les apports en eau aux barrages le 24 mai 2024 se sont élevés à 0,220 million de m³, dont 0,208 million de m³ ont été acheminés vers les barrages du nord. Les utilisations des eaux des barrages durant cette journée ont totalisé 1,382 million de m³, provenant principalement du nord avec 1,372 million de m³, selon l’ONAGRI.

