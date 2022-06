Tunisie : Belaïd annonce une première réunion le 04 juin, « seuls les soutiens du 25 juillet ont été invités »

Le doyen Sadok Belaïd a annoncé ce jeudi 02 juin que la première réunion de la commission consultative des affaires économiques et sociales, allait se tenir samedi 04 Juin à Dar Dhiaffa à Carthage.

Dans un entretien avec Mosaïque, il a indiqué avoir adressé 40 invitations, 10 pour les organisations nationales (UTICA, UGTT, UNFT, UTAP, etc), 10 pour les partis politiques, et 20 pour les personnalités nationales.

La condition du choix des participants est leur soutien au 25 juillet, a-t-il dit, signalant qu’il refuse de travailler avec ceux qui regardent en arrière et veulent revenir à la période antérieure (avant le 25 juillet).

Le président de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, a qualifié le 25 juillet « d’évènement historique », ayant « détruit une maison qui menaçait ruines ».

Belaïd a laissé entendre que la nouvelle constitution pourrait être une fusion entre ce qui existe déjà (des articles des constitutions de 1959 et de 2014), et un nouveau projet.

Le doyen s’est fait l’écho de l’unanimité autour du fait que le processus constitutionnel suivi au cours des 12 dernières années a donné lieu à un système délétère, miné par la corruption. Il a estimé que « l’élite politique a échoué à trouver l’équation politique, économique et sociale à même d’assurer à la fois la stabilité et le progrès ».

Le président de l’instance a énuméré les trois principaux piliers qui seront inscrits dans la nouvelle constitution : le premier est la science, ce qui induit une réforme radicale du système éducatif et de l’enseignement ; le deuxième est la dimension socio-économique, et le troisième est politique.

Selon ses dires, il faudrait opter pour un régime politique générateur de progrès pour le pays, estimant que tant le régime présidentiel, que parlementaire ont été mal appliqués en Tunisie.

Le doyen qui se dit pragmatique et non doctrinaire, préconise un régime politique bicaméral, avec deux chambres, soit une assemblée législative et un conseil économique et social à même de donner toute sa substance à la vision économique, qui soit en mesure de faire avancer le pays.

