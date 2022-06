Tunisie : Belaïd réitère son intention de « gommer » l’article premier de la constitution, en faisant valoir « l’ordre public »

Le président-coordinateur de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, a réitéré son intention « de gommer l’article un de la constitution dans sa formule actuelle, en rétablissant les choses en termes d’ordre public, principalement ».

Dans un entretien accordé à Euronews, il a indiqué que la suppression de toute référence à l’Islam vise à combattre les partis islamistes, les considérant comme « des agents de certaines puissances étrangères. »

« 80 % des Tunisiens sont contre l’extrémisme et l’utilisation de la religion pour des fins politiques », a-t-il dit, estimant qu’ »Ennahdha et autres partis sont des suppôts pour des forces, puissances, Etats ou mini-Etats étrangers qui ont beaucoup d’argent et qu’ils utilisent pour intervenir dans les affaires du pays, c’est de la trahison ».

Sadok Belaïd a affirmé qu’il n’a pas reçu des consignes de la part du président de la République, Kaïs Saïed, pour la suppression de toute référence à l’islam dans la nouvelle constitution. « Contrairement à ce que certains pensent, le chef de l’Etat ne compte pas imposer une constitution « sur-mesure », a-t-il souligné.

Au sujet du régime politique, il a déclaré que l’objectif est de mettre en place un nouveau régime politique équilibré et stable qui soit capable de réaliser les objectifs économiques, sociaux, culturels et environnementaux, quelle que soit sa nature.

« L’objectif est qu’il y ait un bon régime qui soit combiné dans la mesure qu’il y ait un bon élan mais dans la stabilité et l’équilibre, c’est qu’on est en train d’imaginer de construire et de réfléchir », a-t-il dit.