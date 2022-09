Tunisie : Belhassine prÃ©sente Ã  Bouden la stratÃ©gie du tourisme Ã  lâ€™horizon 2035

Tunisie : Belhassine présente à Bouden la stratégie du tourisme à l’horizon 2035

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a fait état ce mardi 27 septembre, de la reprise de l’activité touristique et d’indicateurs positifs, après deux années difficiles marquées par le Coronavirus.

Reçu par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais du gouvernement de la Kasbah, le ministre du Tourisme a indiqué qu’une réflexion est en cours en vue « d’un tourisme plus compétitif et plus durable ».

Belhassine a présenté un exposé sur les objectifs et les axes de la vision stratégique nationale du tourisme tunisien à l’horizon 2035, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme autour du thème « repenser le tourisme ».

Cette vision vise à faire du tourisme un important moteur du développement économique, social et environnemental à l’horizon 2035 dans l’ensemble du territoire national et faire de la Tunisie une destination plus compétitive et plus durable à travers le monde.

La stratégie nationale du tourisme 2035 repose sur quatre objectifs stratégiques : la compétitivité, la diversification, l’investissement et le marketing. Elle a été mise en place pour aider au rétablissement durable du tourisme, notamment après les dégâts essuyés à cause de la crise sanitaire.

Gnetnews