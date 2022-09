Tunisie : Ben JaÃ¢far met en garde contre la colÃ¨re populaire, et appelle Ã  renforcer le front intÃ©rieur et Ã  Ã©viter la division

Tunisie : Ben Jaâfar met en garde contre la colère populaire, et appelle à renforcer le front intérieur et à éviter la division

Le président de l’Assemblée nationale constituante, Mustapha Ben Jaâfar, estime ce lundi 05 septembre, que la Tunisie fait face, aujourd’hui, à « des défis immenses dont les dimensions sont multiples, dans les domaines politique, économique, social et essentiellement financier ».

La dégradation du pouvoir d’achat du citoyen, la pénurie de nombreux produits de base, et les pressions exercées par les bailleurs de fonds sur le gouvernement, sont la preuve la plus illustrative de la profondeur et la complexité de la crise, écrit-il dans une tribune sur sa page officielle Facebook.

Selon son opinion, « la seule issue à cette situation tendue, est, indéniablement, de renforcer le front intérieur, et de mettre un terme à la division ambiante, étant destructrice n’ayant rien à voir avec le droit légitime à la différence ».

« La gravité de cette division se manifeste par le refus absolu de l’autre, ce qui conduira, fatalement, à déplacer l’espace du conflit politique des institutions à la rue », avertit-il.

« Gare à l’évolution du boycott en rupture qui durera des mois, voire des années, personne ne pourrait en présager l’aboutissement. La colère populaire, si elle venait à survenir, n’épargnera personne », a-t-il prévenu.

Après avoir longuement évoqué le processus d’adoption de la nouvelle constitution et les résultats du référendum, Ben Jaâfar pose la question de savoir s’il est possible, après l’annonce du président de la république, de l’adoption d’une loi électorale dans les prochains jours, et de la tenue de législatives en décembre prochain en vertu de cette loi en devenir, de dépasser la grave division qui menace la stabilité dans le pays. « Pourrait-on rectifier le malentendu et la mauvaise appréciation intervenus au cours de la dernière année », s’est-il interrogé.

« Seuls quelques jours nous séparent de l’appel des électeurs aux législatives ; l’espoir de voir un dialogue efficace et inclusif rassemblant tous les protagonistes se réduit de plus en plus. » L’opposition n’est pas disposée à procéder à son autocritique, à reconnaître ses erreurs, et à tenter de tracer l’alternative. Aucun indice, non plus, qui montre que le pouvoir a l’intention d’ouvrir ses portes et d’appeler les citoyens sincères à contribuer au plan de sauvetage qui est d’une urgence pressante, déplore-t-il.

Mustapha Ben Jaâfar considère les prochaines législatives comme « une opportunité, pour éviter les affres de la division, rectifier le processus de la révolution, et mettre la locomotive de la démocratie sur la bonne voie ; le devoir national nous impose de ne pas la manquer ».

