Tunisie : Ben Rejeb appelle à la révision du cadre législatif régissant les chambres de commerce et d’industrie

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a appelé à la révision du cadre législatif et réglementaire régissant les chambres de commerce et d’industrie et leurs modes de fonctionnement.

Lors d’une séance de travail tenue hier, autour de la situation de ces chambres, en présence des présidents des huit CCI, la ministre a dit « la nécessité de relancer l’action de ces chambres dans le cadre du respect de la loi et des dispositions en vigueur, afin qu’elles soient en phase avec les mutations socio-économiques à l’échelle nationale et internationale », rapporte ce mercredi un communiqué du ministère du Commerce.

La réunion a planché sur les problèmes auxquels se heurtent ces chambres, en termes d’organisation et de financement, et les moyens d’en assurer le repositionnement, en tant qu’établissements d’intérêt public, traduisant le partenariat Public/ Privé.

Lesdites chambres sont également, une composante essentielle dans le dispositif d’organismes publics et privés, du fait de leur soutien au développement économique et social, et de leur appui aux efforts de l’Etat, en vue de relancer davantage l’investissement, l’exportation et le développement régional.

Les chambres de Commerce et d’industrie ont été créées depuis plus de 140 ans.

