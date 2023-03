Tunisie : Ben Rejeb appelle à rééquilibrer la balance commerciale avec l’Inde

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, s’est entretenue hier, lundi 13 Mars, avec l’ambassadeur de l’Inde à Tunis, Ngulkham Jathom Gangte.

La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Tunisie et l’Inde, et la détermination conjointe à les développer davantage, pour tirer profit du rôle que joue la Tunisie dans son environnement africain, étant membre du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), rapporte le ministère du Commerce dans un communiqué.

La ministre du Commerce a appelé à diversifier les produits exportés vers l’Inde, à élever la cadence des échanges commerciaux, en vue de parvenir à l’équilibre de la balance commerciale entre les deux pays, ainsi qu’à prospecter les opportunités d’exportations et d’investissement mutuelles.

Le diplomate indien a dit les dispositions de son pays à relancer, davantage, la coopération bilatérale, et à la consolider dans les domaines de l’industrie des engrais chimiques, des médicaments et de l’huile d’olive.

Gnetnews