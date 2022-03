Tunisie : la Compagnie pétrolière Perenco annonce de nouveaux projets dans le domaine du gaz naturel

Le Directeur exécutif de la Compagnie pétrolière indépendante franco-britannique, Perenco, Benoit De la Fourchardiere, a annoncé le lancement de nouveaux projets de développement en Tunisie, la prochaine période, notamment en partenariat avec l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP), dans le domaine du gaz naturel.

Reçu hier, jeudi 24 Mars, par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, à la tête d’une délégation de haut niveau de la Compagnie, le responsable a, par ailleurs, promis d’autres projets en matière d’énergies renouvelables.

La ministre a dit la détermination du gouvernement à consolider davantage l’investissement dans le domaine des activités de prospection dans le secteur des hydrocarbures, préconisant la reprise de la cadence de production, de recherche et de prospection dans ce secteur vital en vue de parvenir à la sécurité énergétique.

La rencontre était une occasion de passer en revue les principales activités de la compagnie en Tunisie, en matière de prospection et de production d’hydrocarbures, et ses projets futurs. Outre son rôle en matière de responsabilité sociétale des entreprises, en termes de formation de la main d’œuvre dans différents domaines, et de création de postes d’emploi, particulièrement pour les jeunes des régions intérieures, selon un communiqué du ministère de l’Industrie.

Gnetnews