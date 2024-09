Tunisie: Bilan des précipitations et de la situation hydrique au 24 septembre 2024

Selon les dernières données de l’Institut national de la météorologie, les quantités de pluie enregistrées jusqu’au matin du mardi 24 septembre 2024 varient considérablement selon les régions. La Goulette (gouvernorat de Tunis) a reçu 33 mm, El Ghraba (gouvernorat de Sfax) 38 mm, et Bekalta (gouvernorat de Monastir) 56 mm. Ain Jeloula (gouvernorat de Kairouan) a enregistré 50 mm, Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef) 23 mm, et Chebba (gouvernorat de Mahdia) a connu des précipitations atteignant 80 mm. Redeyef (gouvernorat de Gafsa) a noté 39 mm, tandis que le volume le plus élevé a été mesuré à Bechachma (gouvernorat de Sousse).

Les chiffres publiés par la Direction générale des Barrages et des Grands Travaux hydrauliques révèlent que le volume total d’eau stocké dans les barrages s’élève à 528,386 millions de mètres cubes, en baisse par rapport à la moyenne de 670,969 millions de mètres cubes pour la même date au cours des trois dernières années, ce qui représente une diminution de 142,583 millions de mètres cubes.

Pour la journée du 24 septembre, le total des apports en eau a atteint 5,290 millions de mètres cubes, répartis entre 4,262 millions de mètres cubes pour les barrages du nord, 1,013 million de mètres cubes pour ceux du centre, et 0,011 million de mètres cubes pour ceux du Cap Bon. Les prélèvements d’eau pour la même journée se chiffrent à 1,537 million de mètres cubes, dont 1,532 million de mètres cubes pour les barrages du nord et 0,004 million de mètres cubes pour ceux du centre, sans consommation pour ceux du Cap Bon.

Pour la saison actuelle, les apports en eau totalisent 33,895 millions de mètres cubes, soit une baisse de 29,677 millions de mètres cubes par rapport à la moyenne habituelle de 63,573 millions de mètres cubes pour cette période.

Le bulletin indique également que le taux de remplissage du barrage de Mallegue est de 57 %, représentant 29,343 millions de mètres cubes de réserve, tandis que le barrage de Sidi Salem est à 17 %, avec environ 98 millions de mètres cubes. Le barrage de Bou Hertma affiche un taux de remplissage de 33 %, soit 47,148 millions de mètres cubes. Les barrages de Joumine, Sejnane, Sidi El Barrak, Siliana, Bir Mcherga et Sidi Saad affichent des taux de remplissage de 9 %, 28 %, 32 %, 18 %, 16 % et 16 %, avec des volumes allant de 5,543 millions à 21,393 millions de mètres cubes. Enfin, le barrage de Nebhana est seulement rempli à 3 %, avec un volume de 1,866 million de mètres cubes.

