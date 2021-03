Tunisie : bilan du 2Ã¨me jour de la campagne de vaccination, affluence encore modeste

Tunisie : bilan du 2ème jour de la campagne de vaccination, affluence encore modeste

La campagne de vaccination contre le Covid-19, ayant débuté ce week-end, se poursuivra ce lundi 15 Mars, en simultané, dans l’ensemble des centres de vaccination disséminés à travers le territoire de la république.

Quelque 1333 cadres médicaux ont été immunisés au deuxième jour de la campagne, hier dimanche 14 Mars, portant le total à 2076 personnes vaccinées, avec les 743 soignants à qui la fameuse injection a été administrée, samedi dernier.

La campagne d’immunisation continuera tout au long de cette semaine, en touchant en priorité le personnel de santé affecté aux circuits Covid, avec l’objectif de parachever la vaccination de l’ensemble du cadre médical inscrit sur la plateforme dédiée, à la fin du mois courant.

Le ministère de la Santé lancera à partir de ce lundi une campagne de sensibilisation, pour inciter les Tunisiens à s’inscrire sur la plateforme Evax, afin qu’ils puissent se faire inoculer la fameuse injection, et minimiser, ainsi les risques, de contracter le Coronavirus.

Le nombre d’inscrits est, à ce stade, modeste, et ne correspond pas aux objectifs tracés, ni aux importants lots de vaccins que la Tunisie va réceptionner, de suite, la prochaine période des différents laboratoires internationaux.

Les autorités sanitaires misent sur la vaccination de 3 millions de Tunisiens d’ici juin, et de 50 % de la population à terme.

Les autorités sanitaires et scientifiques essaient de balayer toutes les craintes et de rallier les Tunisiens à la cause vaccinale, en insistant sur le caractère sûr et efficace de cette piqûre, seul moyen de se prémunir contre le virus, ne se lassent-t-elles pas de le répéter.

