Tunisie : Bipolarisation PDL/ Ennahdha aux lÃ©gislatives, SaÃ¯ed grand favori de la prÃ©sidentielle

Tunisie : Bipolarisation PDL/ Ennahdha aux législatives, Saïed grand favori de la présidentielle

Le dernier baromètre politique Sigma conseil/ Le Maghreb sur les intentions de vote aux législatives conforte la bipolarisation entre le parti destourien libre (PDL) et Ennahdha, avec 26,5 % pour le premier, et 21,1 % pour le second.

Ils sont suivis par Qalb Tounes (13,7 %), le Courant démocrate (7,2 %), et la coalition de la dignité (6,9 %).

Ce sondage, relayé dans l’édition de ce mardi 20 octobre du journal arabophone, fait paraître une forte proportion d’indécis dans la mesure où 72,8 % n’expriment pas leurs intentions de vote aux législatives.

S’agissant de la présidentielle, l’actuel locataire de Carthage, Kaïs Saïed, continue à être le plus grand favori du scrutin avec 64.8 %.

Il est suivi de loin par Safi Saïd (9,0 %), Nabil Karoui (8,9 %), Abir Moussi (6,9 %), et Seïfeddine Makhlouf (1,4 %).

Là aussi, le nombre d’indécis est important avec 48.2 % qui ne révèlent pas leur intention de vote à la présidentielle.

Gnetnews