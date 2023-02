Tunisie/ Bizerte : 29 juin 2023 : Ouverture des plis pour le choix de l’entreprise BTP qui réalisera le pont principal

Le gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui, a déclaré que l’ouverture des plis pour le choix de l’entreprise, BTP, qui va réaliser la deuxième et principale tranche du nouveau pont de Bizerte, moyennant un coût préliminaire de 510 millions de dinars, interviendra le 29 juin 2023.

Une délégation de haut niveau, représentant les entreprises BTP internationales, sélectionnées pour concourir en vue de la réalisation de la deuxième tranche, est arrivée hier à Bizerte, pour s’enquérir du tracé du projet du côté de Bizerte Nord et Bizerte Sud, et prendre connaissance des dispositions prises par les autorités tunisiennes régionales et centrales, indique le gouvernorat de Bizerte dans un communiqué, citant la cheffe du département des affaires foncières, en son sein.

Les entreprises BTP, sélectionnées et ayant fait l’objet de l’approbation des autorités tunisiennes et de la banque européenne de l’investissement (BEI), représentent de grands consortiums asiatiques, européens et arabes. Ils soumettront, dans un second temps, leurs offres financières et techniques pour être examinées par la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l’Equipement, avant qu’elles ne soient soumises à la commission supérieure des marchés.

D’un coût total estimé à 750 millions de dinars, le pont de Bizerte est scindé en trois tranches de 09 km de long, dont le pont principal qui est de de 2.1 km de long.

Ce méga-projet est financé par l’Etat tunisien, la banque européenne de l’investissement (BEI) et la banque africaine de développement (BAD).

Sa première et troisième tranche sont réalisées par une entreprise BTP tunisienne, moyennant un coût total de 151 millions de dinars, et un délai contractuel limité à 27 mois.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait posé, le 19 juillet dernier, la première pierre de ce projet, notamment les travaux de la première et troisième tranche du viaduc reliant l’autoroute A4 et le Lac de Bizerte.

