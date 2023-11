Bizerte, La Goulette, Sfax….un vaste plan pour développer huit ports commerciaux de Tunisie

Le PDG de l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), Foued Othman, a donné, hier mardi 14 novembre, le coup d’envoi de l’étude stratégique en vue de l’élaboration du plan directeur des ports commerciaux à l’horizon de 2040, et au-delà.

Cette étude qui s’étalera sur 15 mois vise à mettre en place un programme stratégique pour le développement de l’infrastructure, et consolider l’efficacité logistique de l’ensemble des ports maritimes de commerce, en l’occurrence, les ports de Bizerte, la Goulette, Radès, Sousse, Sfax, Skhira, Gabès et Zarzis, dans le cadre de la stratégie du transport et de la logistique 2040.

Cette étude permettra d’élaborer une stratégie nationale globale, tenant compte des mutations économiques, et l’ensemble des besoins de chaîne du commerce extérieur du pays, à l’horizon de 2040 et au-delà, de consolider la position de notre pays dans le mouvement international des marchandises et services logistiques à valeur ajoutée. A fortiori que les ports maritimes commerciaux assurent plus de 90 % des échanges commerciaux.

Cette étude permettra, également, de consolider les moyens des ports commerciaux tunisiens, leur capacité d’accueil, et leur capacité à faire face à l’évolution des besoins du pays, à l’import et l’export, ainsi que leur promptitude pour être en phase avec le développement technologique, des différents types de transport maritime, des instruments d’acconage et de manutention d’une part, et en améliorer la gouvernance à travers la création de stations portuaires développées et conformes aux normes internationales d’autre part, à la lumière des défis que vit le secteur portuaire.

Ceux-ci ont trait, notamment, à la compression des délais et des coûts, la sécurité à l’intérieur des ports et dans les zones d’accostage, la préservation de l’environnement, la promotion des énergies renouvelables, outre la mutation numérique, la responsabilité sociétale, et les systèmes de qualité intégrés…

Le plan directeur, dans toutes ses phases, sera élaboré en coordination avec tous les organismes, entreprises publiques, et les organisations professionnelles en lien avec les activités de transport maritime et des ports.

Gnetnews