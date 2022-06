Tunisie/ Bouaskar à Franceschi : « toutes les garanties juridiques sont réunies pour assurer l’intégrité et la transparence du référendum »

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a reçu hier jeudi 16 juin au siège de l’instance, la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis, Natacha Franceschi, et la délégation l’accompagnant.

Bouaskar a présenté à la diplomate US un aperçu sur la composition de l’instance électorale, et les préparatifs en cours, pour la tenue du référendum du 25 juillet dans le pays et à l’étranger, affirmant que toutes les garanties juridiques sont réunies pour consacrer les principes sur lesquels l’ISIE était fondée depuis sa création, notamment « l’indépendance, l’intégrité et la transparence ».

Il a assuré que l’instance allait continuer à s’ouvrir sur toutes les composantes de la société civile, en accordant une accréditation à tous les journalistes, observateurs et ceux qui souhaitent suivre le référendum en Tunisie et ailleurs, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l’intégrité de l’opération électorale, et sa transparence, à l’instar des précédentes échéances électorales.

La diplomate US a salué « la réputation positive » dont jouit l’ISIE, auprès des différentes parties étrangères, valorisant le fait que « l’actuel conseil de l’instance ait choisi d’emblée la voie de la transparence, en décidant la retransmission de ses débats en direct, et son ouverture sur les différentes composantes de la société civile, et d’autres acteurs dans le pays et à l’étranger ».

Gnetnews