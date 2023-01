Tunisie : « L’instance électorale a réussi à doubler le nombre des électeurs par rapport au 01er tour » (Mansri)

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a récusé, dimanche, ce qu’il a considéré comme « des allégations de trucage des résultats des élections », affirmant que les chiffres présentés par l’instance sont au dessus de tout soupçon.

Il a appelé celui qui met en doute l’intégrité des élections à présenter ses preuves à la justice.

Lors d’un point de presse tenu par le Conseil de l’instance, après la fermeture des bureaux de vote, il indiqué que « l’instance reste à la disposition de la justice judiciaire et la justice administrative ».

« L’accusation de falsification sans preuves est un crime qui rentre dans le cadre de la loi ». « Nous respectons la critique mais nous ne tairons pas sur l’insulte et l’invective », a-t-il souligné.

En réponse aux questions des journalistes, au sujet de la non-conformité de la faiblesse de l’affluence dans certains centres de vote, et la hausse du nombre des électeurs annoncés, il a indiqué que « les PV des centre de vote et les urnes sont en sécurité dans les casernes de l’armée nationale, et sont à la disposition du tribunal administratif tout au long de la période de recours ».

Le membre de l’instance, Mohamed Tlili Mansri, a renchéri que « toutes les garanties étaient réunies pour la non-falsification de la volonté des électeurs, étant donné que l’instance travaille sous le contrôle pénal, et celui du tribunal administratif ».

Mansri a considéré que « l’instance n’est pas la seule responsable du recul de la participation des électeurs au vote ».

L’évaluation du processus électoral devra englober tous les intervenants en matière électorale, a-t-il dit, signalant que l’instance a fait ce qu’il fallait, pour encourager les électeurs à participer au scrutin.

Il a ajouté que l’instance avait réussi à doubler le nombre des électeurs, en comparaison avec le 01er tour au cours duquel 1055 candidats étaient en lice, pour lesquels près d’un million d’électeurs ont voté. Alors qu’au cours du second tour, quelque 887 638 électeurs ont voté pour 262 candidats.

L’instance électorale avait annoncé hier que le taux de participation au second tour des législatives était de 11,3 %.

Gnetnews