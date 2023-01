Tunisie : Un taux de participation de 11,3 % au second tour des législatives, contre 11,22 % au 1er tour

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a annoncé que le taux de participation préliminaire au second tour des élections législatives est de 11,3 %.

Lors d’un point de presse tenu hier soir, après la fermeture des centres et bureaux de vote, Bouaskar a indiqué que 887 638 électeurs ont voté hier, dimanche 29 janvier, sur un ensemble de 7 853 447 électeurs inscrits sur le registre électoral et concernés par le deuxième tour qui s’est déroulé dans 131 circonscriptions, avec au total 262 candidats en lice.

Les hommes étaient beaucoup plus nombreux que les femmes à avoir glissé un bulletin dans l’urne hier, pour choisir leurs représentants dans la nouvelle assemblée, selon les chiffres de l’instance électorale. Ils étaient ainsi 67,64 % pour les premiers, contre 32,36 % pour les secondes.

Ce taux de participation reste comparable à celui enregistré à l’issue du 1er tour , qui était de 11,22 %. Quelque 1 025 418 électeurs s’étaient dirigés aux bureaux de vote le dimanche 17 décembre 2022.

Ce faisant, dès la fermeture des bureaux de vote hier soir, les centres de collecte ont planché sur le dépouillement, pour faire parvenir les PV de collecte à l’instance électorale dès ce lundi après-midi.

Le conseil de l’ISIE devrait se réunir dans la foulée pour examiner et valider lesdits PV.

Place, par la suite, à la proclamation des résultats préliminaires, laquelle devra intervenir au plus tard le mercredi 01er février. Les résultats définitifs, eux, seront dévoilés, au plus tard, le 04 Mars, aussitôt le tribunal administratif aura statué sur les recours à deux degrés de juridiction, et la période qui leur est dédiée achevée.

