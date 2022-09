Tunisie : Le mot d’ordre de Najla Bouden aux diffÃ©rents ministÃ¨res, Ã  l’approche de la rentrÃ©e scolaire et universitaire

Tunisie : Le mot d’ordre de Najla Bouden aux différents ministères, à l’approche de la rentrée scolaire et universitaire

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a souligné la nécessité de mettre à disposition les fournitures scolaires, en termes de cahier scolaire subventionné, livres scolaires et autres, tout en en veillant sur la qualité, à des prix tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen.

Présidant hier, mardi 06 septembre, une séance de travail ministérielle, consacrée à la rentrée préscolaire, scolaire, universitaire, et de formation 2022/ 2023, Bouden a mis l’accent sur l’importance de la préparation et la promptitude des différents ministères à cet événement national important.

Elle a appelé à assurer les besoins pédagogiques, logistiques et humains, en adéquation avec les équilibres de tout ministère. Le but étant de réunir les meilleures conditions aux élèves, étudiants et apprenants, et de leur permettre de réaliser les meilleurs résultats pendant leur scolarité.

La réunion a passé en revue les préparatifs des ministères de l’Education, de l’Enseignement supérieur et recherche scientifique, des affaires sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’industrie, des mines et de l’énergie, du Commerce et du développement des exportations, du transport, des affaires religieuses, de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors.

Gnetnews