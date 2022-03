Tunisie : Bouden appelle à la création de points de vente du producteur au consommateur en prévision de Ramadan

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a mis l’accent sur le rôle des gouverneurs pour « faire réussir le programme spécifique de contrôle du mouvement des produits de consommation à travers les routes, dans le cadre des efforts visant à lutter contre la spéculation, à maîtriser les prix, et à garantir l’approvisionnement régulier du marché ».

Présidant samedi, la conférence périodique des gouverneurs, au siège de la direction générale de garde nationale, en présence des ministres de l’Intérieur, des Finances, du Commerce, la cheffe du gouvernement a pressé, par ailleurs, les gouverneurs « à lutter contre la contrebande, le commerce parallèle, les étals anarchiques…en prévision du mois du Ramadan. »

Dans le cadre des préparatifs du mois sacré, la locatrice de la Kasbah a appelé « à accélérer la création de points de vente du producteur au consommateur, du fait de leur rôle dans la mise à disposition de produits de base à des prix tenant compte des coûts de production, et du pouvoir d’achat du consommateur, en coordination avec les organisations professionnelles et les structures administratives concernées. »

Ce faisant, Bouden a affirmé que les mesures urgentes lancées par le gouvernement pour relancer l’économie, objet d’un conseil ministériel restreint le 01er février 2022, sont parmi les principaux éléments du programme de réformes visant à améliorer le climat des investissements et des affaires, à renforcer la capacité compétitive du pays, à consolider les finances publiques, à financer les entreprises, à simplifier les procédures et à promouvoir les exportations.

Comme elles visent à consolider la bonne gouvernance, à mettre un terme à la bureaucratie, à consacrer la transparence, la liberté de l’investissement, et à éliminer les obstacles entravant la libre initiative.

Ce programme repose également sur la mise en place d’un programme de digitalisation de l’administration et des services liés à la création d’entreprises, à consolider la liquidité des institutions financières et à faciliter l’accès au financement, a-t-elle souligné.

Cinq projets d’énergie solaire et photovoltaïque entérinés

La cheffe du gouvernement s’est, par ailleurs, arrêté à l’état d’avancement du programme de transition énergétique, visant à augmenter la part des énergies renouvelables à 30 % à l’orée de 2030.

Cinq projets d’énergie solaire et photovoltaïque ont été validés, dernièrement, avec une capacité totale de 500 mégawatt, à Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur et Tataouine. Ils permettront de réduire les coûts de production, à travers la baisse des dépenses de consommation de 130 millions de dinars/ an, et la diminution des importations de gaz de 6 %, outre leur contribution au développement de l’économie verte, et à la réduction des émissions carbone.

Nejla Bouden an en somme, appelé les gouverneurs à faire de l’investissement public, un catalyseur de l’investissement privé, en tenant compte des spécificités locales et régionales.

