Tunisie : Bouden appelle l’Etat de Bavière à relancer le programme de coopération convenu en 2019 et mis à mal par le Covid

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu hier soir, mercredi 07 septembre 2022, à la Kasbha, le ministre des Affaires européennes et internationales de l’Etat de Bavière, Melanie Humel, et la délégation l’accompagnant, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines, et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi.

Bouden a a appelé la partie bavaroise à traduire dans les faits les différentes conventions entre les deux parties, visant notamment l’échange des expériences, recommandant d’accélérer la reprise des réunions de la commission conjointe des experts en vue d’étudier le parachèvement de la mise en œuvre du programme de coopération bilatérale convenu en 2019, mais mis à mal par la pandémie du Coronavirus.

Elle a également suggéré d’entamer les discussions autour de nouveaux projets, dans le cadre des priorités du gouvernement tunisien, et de l’Etat de Bavière.

La locataire de la Kasbah a mis l’accent sur la nécessité de développer la coopération dans le domaine de production des énergies propres, appréciant le projet de production de l’hydrogène vert, en tant qu’énergie alternative et non-polluante.

Melanie Humel a souligné l’intérêt accordé par la partie allemande au suivi de la situation en Tunisie, exprimant le souhait de son Etat de raffermir la coopération conjointe avec notre pays dans différents domaines, particulièrement énergétique.

La responsable bavaroise a considéré que tous les attributs de réussite des projets d’énergie alternative étaient réunis, notamment face aux évolutions sur la scène internationale et la crise d’approvisionnement en énergie fossile conventionnelle.

