Tunisie : Bouden autorise la construction d’une ligne Ã©lectrique aÃ©rienne reliant MÃ©denine Ã  Ben Guerdane

Tunisie : Bouden autorise la construction d’une ligne électrique aérienne reliant Médenine à Ben Guerdane

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a autorisé la construction d’une ligne électrique aérienne de haute tension en 225 kV reliant la ligne aérienne Médenine-Abou Kammech au poste de transformation de Benguerdane, en vertu d’un arrêté paru dans l’édition de ce mercredi 23 février du Journal Officiel.

Est autorisée, la construction d’une ligne électrique aérienne de haute tension en 225 kV reliant la ligne aérienne Médenine – Abou Kammech au poste de transformation de Benguerdane.

Les agents du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie et ceux de la société tunisienne de l’électricité et du gaz et de l’entreprise contractante

sont autorisés à accéder aux propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées au siège de gouvernorat de Médenine.