Tunisie : Bouden donne le coup d’envoi du programme « pionnières » pour créer 3000 mille projets en 5 ans

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a donné le coup d’envoi, ce mardi 08 Mars, lors d’une cérémonie à la présidence du gouvernement à la Kasbah, du programme « pionnières », à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Femme du 08 Mars, en présence de plusieurs ministres.

Le programme « pionnières » constitue « un prolongement de la stratégie nationale de relance de l’initiative économique, qui vise à réduire le taux de chômage parmi les femmes et les filles, soit celles d’un niveau d’instruction faible ou modéré, ou les diplômées du supérieur », rapporte la TAP.

Ce programme œuvre, pendant les cinq prochaines années, à créer 3000 projets, moyennant des fonds estimés à 50 millions de dinars, avec une moyenne de 600 projets/ an, outre l’octroi d’une nouvelle génération de crédits, d’une valeur comprise entre 100 et 300 mille dinars.

Les lignes de financement propres au programme « pionnières » ont été élaborées, conjointement avec la banque tunisienne de solidarité (BTS), la banque nationale agricole (BNA), la banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), et la caisse des dépôts et consignation.

Ce programme vise différents catégories de promotrices de projets : « pionnières prioritaires », « pionnières des chaines de valeur », « pionnières de soutien », « pionnières créatrices », « pionnières de développement », et « pionnières agricultrices ».

«Pionnières» vise « à mette en œuvre des politiques publiques, renforçant la participation de la femme aux différentes activités économiques, élevant son taux d’employabilité, selon une approche participative réunissant les différentes parties prenantes, et reposant sur la mise en place d’un cadre juridique, garantissant l’autonomisation de la femme ». Le but étant d’engager une politique gouvernementale fondée sur l’égalité des chances entre les deux sexes, selon la même source.

