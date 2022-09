Tunisie : Bouden ouvre l’année de formation, au centre sectoriel de maintenance industrielle à Nabeul

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a souligné hier, lundi 19 septembre, l’importance de la formation professionnelle, et la nécessité de la développer, en optant pour des technologies modernes, comme la formation à distance.

Présidant l’ouverture de l’année de formation 2022 – 2023, en présence du ministre de l’emploi, et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, au siège du centre sectoriel de formation en maintenance industrielle à Nabeul, Bouden a considéré la formation comme « une passerelle de réussite et de distinction préparant les ressources humaines à accéder au marché de l’emploi, et assurant aux jeunes de nouvelles opportunités pour la création de projets, à même de développer le tissu économique régional ».

La cheffe du gouvernement a visité des ateliers de formation dans de nombreuses spécialités, dont l’électricité, la climatisation, les caméras de surveillance…Elle a échangé avec les formateurs et a écouté les préoccupations des stagiaires et leurs suggestions, en vue d’améliorer la formation et les préparer à entrer dans la vie professionnelle, rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle s’est, par ailleurs, rendue au restaurant, insistant sur « la nécessité de respecter les conditions de propreté, et de présenter un repas équilibré et nutritif. »

La formation professionnelle est considérée comme l’une des principales composantes du dispositif d’habilitation des ressources humaines, et l’un des leviers de développement. Le dispositif public de formation professionnelle comprend 196 institutions de formation, selon la même source.

Gnetnews