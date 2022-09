Tunisie : Bouden préside une réunion sur les dépenses et la consommation des ménages

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mercredi, une séance ministérielle, consacrée au suivi des résultats de l’enquête nationale quinquennale portant sur la consommation et le niveau de vie des ménages.

Bouden a affirmé « l’importance des résultats attendus de cette enquête nationale, pour ce qui est du niveau de vie, de l’évolution du taux de pauvreté, la moyenne de dépense, et de la consommation annuelle par personne, selon le produit, les catégories socioprofessionnelles, le milieu géographique, le panier de l’indice des prix à la consommation, et le poids de chaque produit ou service dans ce panier », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors de cette réunion, à laquelle ont été présents plusieurs membres du gouvernement, le Directeur Général de l’Institut national de la Statistique et autres cadres, il a été souligné que « les résultats de cette enquête ont été impactés par les répercussions de la pandémie du Covid-19, en termes de qualité et de nature des produits de consommation et leur poids dans la dépense des ménages ».

La locataire de la Kasbah a recommandé d’accélérer le parachèvement de l’analyse et de traitement des statistiques dégagées par cette enquête quinquennale, et d’en publier les résultats définitifs, compte tenu de leur importance en matière de prise de décision.

