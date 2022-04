Tunisie : Le gouvernement dÃ©voile un plan de relance du tourisme focalisÃ© sur plusieurs axes

Tunisie : Le gouvernement dévoile un plan de relance du tourisme focalisé sur plusieurs axes

La cheffe du gouvernement, Néjla Bouden, a présidé hier, mercredi 06 avril 2022, à la Kasbah une séance de travail ministérielle sur la reprise de « l’activité touristique, au cours de laquelle un plan de relance touristique était présenté, pour la période de l’après-Covid-19 ».

Bouden a rappelé l’importance du secteur touristique dans l’économie tunisienne, en termes de recettes touristiques, ainsi que sa contribution au PIB et à la création de postes d’emploi, affirmant l’intérêt de relancer le secteur après la pandémie du Covid-19, qui avait des répercussions économiques et sociales sur les employés du secteur, outre les pertes économiques enregistrées par notre pays, du fait de la baisse de l’activité touristique en Tunisie et dans le monde pendant cette période.

La locatrice de la Kasbah a appelé à la nécessité de la mobilisation de toutes les structures professionnelles intervenant dans le secteur touristique, pour accompagner la reprise de l’activité touristique mondiale de l’après-Covid-19, et prendre les mesures urgentes nécessaires, en prévision de la prochaine saison touristique.

Le plan de relance de l’activité touristique de l’après Covid-19 vise à atteindre 50 à 60 % des résultats réalisés avant la pandémie du Coronavirus. Le plan trace les principales grandes orientations pour assurer l’appui nécessaire à tous les acteurs du secteur touristique et les structures intervenantes, en vue de surmonter les retombées de la pandémie du Covid-19 et reprendre l’activité.

Ce plan s’articule autour de nombreux axes, dont les mesures sanitaires, l’assurance, le marketing, la commercialisation du produit touristique, la préservation du tissu économique et social dans le secteur, outre les moyens de diversifier l’offre touristique et de compter sur de nouveaux produits.

