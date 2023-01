Tunisie : Bouden rencontre la DG du FMI, Kristalina Georgieva, et plusieurs autres hauts responsables prÃ©sents Ã  Davos

Tunisie : Bouden rencontre la DG du FMI, Kristalina Georgieva, et plusieurs autres hauts responsables présents à Davos

En marge de sa participation au Forum de Davos, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a tenu hier, mardi 17 janvier, une série d’entretiens avec des ministres, de hauts représentants des organisations internationales, ainsi que des multinationales.

Bouden a ainsi rencontré le chef du gouvernement luxembourgeois et le ministre de transformation numérique japonais, autour de « la coopération bilatérale et des moyens de la consolider et la développer ».

La cheffe du gouvernement s’est, par ailleurs, entretenue avec de hauts responsables dans nombre d’organisations et institutions financières internationales, à l’instar de la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, du directeur général des opérations à la banque mondiale, Axel Van Trotsenburg, de la directrice exécutive de la banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), Odile Renaud-Basso, du Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, et d’autres.



La Première ministre a évoqué, lors de ces rencontres, « les difficultés que traverse la Tunisie, notamment dans le domaine des finances publiques, du fait des répercussions de la pandémie du Covid-19 et de la guerre russe en Ukraine ».

Les entretiens ont porté sur « les thèmes de coopération financière, technique et scientifique, le financement de l’économie, ainsi que le développement, dans toutes ses dimensions, notamment la dimension sociale et l’appui aux partenariats stratégiques ».

Les responsables de ces organisations ont exprimé leur soutien à la Tunisie, « en tenant compte la préservation des équilibres sociaux et économiques du pays », indique la présidence du gouvernement dans un communiqué, paru dans la nuit du mercredi.

Bouden a, par ailleurs, rencontré des responsables de multinationales à l’instar de Siemens Energie, et Sanofi.

