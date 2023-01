Tunisie : Bouden rencontre le mufti de la république et appelle « à faire prévaloir la voie de l’Islam zeitounien ouvert et tolérant »

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré ce mardi 10 Janvier à la Kasbah, le mufti de la république, cheikh Hichem Ben Mahmoud et l’a félicité pour ses nouvelles fonctions, lui souhaitant « la réussite dans sa mission à la tête de Diwan el-Iftaa ».

Citée par un communiqué de la présidence de la république, Bouden a rappelé « le rôle de cette ancienne institution, en matière de lutte contre les courants d’extrémisme et d’enfermement et de préservation des valeurs de tolérance, de fraternité et d’entraide ».

La locataire de la Kasbah a, par ailleurs, affirmé « le soutien du gouvernement à l’action de Diwan al-Iftaa, pour faire prévaloir la voie de l’Islam zeitounien ouvert et tolérant, et préserver ainsi la jeunesse et les générations futures de toutes les formes de fanatisme et d’extrémisme ».

Le mufti de la république a, pour sa part, affirmé que sa rencontre avec la cheffe du gouvernement était « distinguée ». « C’était une occasion où il a souligné que l’action de Diwan al-iftaa allait être constante, et contribuerait à servir l’Islam et à bâtir cette nation, en comptant sur l’ensemble de ses enfants, et préserver le dépôt ( الأمانة ), pour les générations futures ».