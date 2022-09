Tunisie : Bouden rencontre les Ã©lus franco-tunisiens Ã  Paris, et les incite Ã  appuyer l’action du gouvernement

Tunisie : Bouden rencontre les élus franco-tunisiens à Paris, et les incite à appuyer l’action du gouvernement

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, des élus portant la double-nationalité tunisienne et française, en marge de sa visite en France du 29 au 31 août 2022.

Bouden a salué les élus tunisiens pour avoir réussi à s’intégrer en France, et à s’imposer comme principaux acteurs de la scène publique française, valorisant leur contribution efficiente à raffermir les liens tuniso-français.

« Les Tunisiens à l’étranger constituent une richesse pour les pays hôtes, mais aussi pour leur pays d’origine », a-t-elle souligné.

S’agissant « des défis auxquels se heurte la Tunisie », Bouden a mis l’accent sur « l’importance de la participation des Tunisiens expatriés au choix et à la mise en œuvre des stratégies et des orientations du gouvernement », louant « leurs efforts en matière de développement des projets de partenariat et des conventions de jumelage entre les différentes régions, en Tunisie et en France », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

« La mise en place d’une plateforme numérique est devenue chose essentielle, ce sera une courroie de transmission et un moyen d’instaurer un dialogue continu et interactif entre les autorités tunisiennes et les membres de la colonie tunisienne à l’étranger, leur permettant d’avoir une vision claire et constante au sujet des initiatives du gouvernement, tout en contribuant à leur mise en exécution », a affirmé la locataire de la Kasbah.

« Les élus tuniso-français ont exprimé leur lien profond avec la Tunisie, exprimant leur totale disposition à s’inscrire dans toute initiative qui lui est profitable », indique la même source.

Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts en vue de développer les opportunités de partenariat avec la Tunisie, et de contribuer aux initiatives lancées par le gouvernement.

Najla Bouden a, par ailleurs, rencontré le chef de la mission universitaire et éducative et directeur de la maison de Tunisie, Taher Battikh, ainsi que deux des ses collaboratrices. La réunion a porté sur les conditions de séjour des étudiants tunisiens en France, estimés à 14 mille étudiants, dont plus de mille d’entre eux bénéficient d’une bourse de l’Etat tunisien.

Elle a appelé « à prendre en charge les étudiants, et à leur assurer les meilleures conditions, garantissant leur réussite et distinction, tout en les accompagnant, en les encadrant et à leur venir en aide pour aplanir les difficultés auxquelles, ils se heurtent ».

Bouden a recommandé « d’instaurer des liens entre les compétences tunisiennes résidant en France et nos étudiants, en vue qu’ils puissent tirer profit de leurs expériences et conseils ».

