Tunisie : Bouden rend hommage à la Start up, InstaDeep, une Success-Story tunisienne

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, samedi 28 janvier, une cérémonie d’hommage à Karim Beguir et Zohra Slim, fondateurs de la Start up, InstaDeep, spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Bouden a salué « une Success-Story » de cette Sart up tunisienne qui s’est développée à l’international, pour prouver, encore une fois, que la jeunesse tunisienne est capable d’aller de l’avant en matière d’initiative, de création et de réalisation ».

Elle a valorisé « une histoire exceptionnelle, et un modèle à suivre pour la jeunesse, laquelle traduit l’intelligence tunisienne, qui innove dans le domaine de l’intelligence artificielle ».

« Cette réussite n’est pas le fruit du hasard, mais est le résultat du travail constant et de de persévérance, et illustre les efforts de l’Etat, ayant œuvré à promouvoir un climat propice à l’initiative, à l’entreprenariat et à la création », a-t-elle souligné.

La locataire de la Kasbah a, par ailleurs, annoncé que le gouvernement planchait, dans le cadre d’une approche participative, sur la révision du « Startup Act », le cadre juridique mis en place en 2018 et régissant les start up, et fera paraitre « le Startup Act 2 », dans le délais les plus proches.



Karim Beguir Zohra Slim ont affirmé, pour leur part, qu’au début de leur parcours, ils n’avaient pas de vision claire, mais avaient la conviction que les compétences tunisiennes sont capables de se distinguer à l’international.

Ont été présents à cette rencontre le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, des présidents d’universités, des jeunes promoteurs et initiateurs de Start-ups, et autres.

Gnetnews