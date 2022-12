Tunisie : Bouden se rend aux archives nationales, pour « la conservation de la mémoire »

A l’occasion de la célébration de la journée nationale des archives sous les signe « pour la pérennité de la mémoire numérique », la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a visité hier, mardi 20 décembre, le siège de l’institution des archives nationales, au boulevard 09 avril 1938, dans la capitale.

Bouden s’est rendue à l’exposition des documents rares, organisée à cette occasion, au patio de l’institution.

La cheffe du gouvernement a visité les différents départements des archives nationales, et a pris connaissance des étapes de la conservation de la mémoire. Comme elle s’est enquise de la nouvelle plateforme numérique de l’institution, qui renferme une base de données archivistiques, renfermant 182 mille enregistrements, qui est, régulièrement, enrichie, rapporte en substance un communiqué de la présidence.

La locataire de la Kasbah a affirmé l’intérêt accordé aux archives, étant « un outil nécessaire à l’efficacité de l’action administrative, un principal attribut de la conservation de la mémoire nationale, et une source d’études et de recherches ».

Najla Bouden a rendu hommage à des personnes ayant fait don de leurs archives privées ; un geste qui traduit « la maturité civilisationnelle de la société », a-t-elle souligné.

Elle a appelé les intellectuels, économistes, politiques et l’ensemble des citoyens, ayant en leur possession des documents importants, d’en faire don afin qu' »ils soient partie intégrante du patrimoine archivistique, et un attribut de la mémoire nationale et de recherche scientifique et historique. »

