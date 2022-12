Tunisie : Bouden s’entretient avec le ministre du travail algÃ©rien

Tunisie : Bouden s’entretient avec le ministre du travail algérien

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu hier soir, mardi 13 décembre 2022, le ministre de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale algérien, Youssef Cherfa, en présence de Malek Zahi, et Nasreddine Nsibi, respectivement, ministre des Affaires sociales et ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle.

Bouden a affirmé « la solidité des relations entre les deux pays, et la détermination des directions des deux pays à les consolider dans différents domaines », soulignant « la nécessité de bien préparer la tenue des différentes échéances bilatérales, en prime la prochaine réunion de la haute commission mixte tuniso-algérienne ».

La locataire de la Kasbah a incité au développement de l’échange des expériences dans différents domaines, notamment ceux en relation avec la pérennité des dispositifs de sécurité sociale et d’emploi décent.

Gnetnews