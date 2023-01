Tunisie : Bouden s’entretient avec une dÃ©lÃ©gation de l’UTAP sur les difficultÃ©s des filiÃ¨res agricoles

Tunisie : Bouden s’entretient avec une délégation de l’UTAP sur les difficultés des filières agricoles

Dans le cadre d’une série d’entretiens qu’elle a menés, hier, mardi 03 janvier 2023, avec les représentants des organisations nationales, pour l’échange des vœux du nouvel an et l’examen de la situation générale dans le pays, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue avec président de l’Union tunisienne de l’Agriculture, et de la Pêche, Noureddine Ayed, accompagné par Moez Ben Zaghdene et Sameh Arfa, respectivement, vice-président de l’UTAP et sa trésorière.

Bouden a interagi, positivement, aux propositions de l’organisation agricole, pour débloquer de nombreux problèmes, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elle a appelé à plus de concertations sur différents dossiers et problèmes inhérents au secteur de l’agriculture et de la pêche, en vue de préserver les filières de production, et en consolider la résilience et la solidité.

La cheffe du gouvernement avait auparavant, reçu, le SG de l’UGTT et le président de l’UTICA, ainsi que la présidente de l’UNFT.

Gnetnews