Tunisie : Bouden s’entretient avec Taboubi et Majoul, et appelle Ã  assainir le climat gÃ©nÃ©ral

Tunisie : Bouden s’entretient avec Taboubi et Majoul, et appelle à assainir le climat général

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, ce mardi 03 janvier, à la Kasbah, Noureddine Taboubi et Samir Majoul, respectivement, Secrétaire Général de l’UGTT et président de l’UTICA, en consécration de la tradition de concertation et de dialogue, rapporte ce soir la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Bouden a appelé à la nécessité d’assainir le climat général, et d’œuvrer conjointement en vue de parvenir à des solutions idoines, et de réunir les conditions de réussite à la prochaine étape, en faisant valoir l’intérêt général, ajoute la même source.

Gnetnews