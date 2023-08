Tunisie : Bouderbala annonce la clôture de la première session parlementaire de la législature

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a annoncé hier, lundi 31 juillet, la fin de la session parlementaire de l’actuelle législature.

Intervenu hier lundi au terme de la plénière, Bouderbala a annoncé la clôture de l’actuelle session parlementaire, comme le prévoit les dispositions de l’article 71 de la constitution, et les dispositions de l’article 77 du règlement intérieur.

Cette session parlementaire qui a démarré le 13 Mars 2023 est considérée, comme étant exceptionnelle, étant la première de la législature de cette assemblée élue, conformément aux dispositions de la constitution du 25 juillet 2022, a-t-il souligné.

Les données statistiques confirment le sérieux et la détermination sincère, dont ont fait montre les députés en vue de répondre aux revendications du peuple, à travers l’exercice de leur rôle législatif et de contrôle, via les mécanismes prévus par la constitution.

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a tenu 13 réunions, les commissions ont déployé d’importants efforts soit pour l’étude des projets de loi, ou pour le suivi de nombreux dossiers, en prévision de l’examen des projets attendus, ou dans le cadre de l’exercice de leur rôle de contrôle.

En matière législative, l’Assemblée a tenu 07 séances plénières au cours de laquelle elle a entériné neuf projets de loi, en remettant deux projets de loi à la commission concernée.

Au sujet du contrôle, l’Assemblée a tenu trois plénières de dialogue, avec 173 questions écrites adressées aux membres du gouvernement.

Brahim Bouderbala a affirmé les dispositions des députés à travailler même pendant les vacances parlementaires, pour examiner les projets de loi qu’aura transmis la fonction exécutive, en vue de remédier aux problèmes, et d’aider à l’amélioration des conditions de vie des Tunisiens.

Les mécanismes juridiques existent pour ce faire, à travers la convocation d’une session extraordinaire, conformément aux dispositions prévues par la constitution.

