Tunisie : Bouderbala annonce la composition des commissions parlementaires et leur bureaux

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a annoncé, ce jeudi 01er Juin, lors d’une plénière, la composition des commissions et leur bureaux.

Les commissions sont celles de la législation générale ; des droits et libertés ; des finances et du budget ; de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l’infrastructure et de l’aménagement urbain ; des relations extérieures, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de l’émigration ; de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et hydrique et de la pêche, de l’industrie, du commerce, des richesses naturelles, de l’énergie et de l’environnement ; du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat ; de la santé, des affaires de la femme et de la famille, des affaires sociales et du handicap ; de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport, de l’organisation de l’administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption ; de la défense, de la sécurité et des forces armées, du règlement intérieur, des lois électorales, lois parlementaires et de la fonction électorale.

La composition desdites commission est publiée sur le site de l’Assemblée.

La plénière parlementaire de ce jeudi est, également, consacrée à l’examen de l’accord de prêt conclu entre la Tunisie et la banque africaine d’import/export pour le financement du budget de l’Etat, en présence de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

