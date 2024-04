Tunisie : Bouderbala reçoit les femmes parlementaires au sujet de leur rôle et leur contribution aux propositions de loi

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu hier, mardi 02 avril au Bardo, des femmes parlementaires, membres de l’actuelle assemblée.

Bouderbala a salué le rôle que joue la femme parlementaire et sa contribution aux différentes structures de l’Assemblée, ainsi que le sérieux et le sens de responsabilité dont elle se prévaut, et ses dispositions à accomplir son devoir, de la meilleure manière qui soit, en réponse aux aspirations de ses électeurs, et pour se faire l’écho de leurs préoccupations.

Il a appelé à poursuivre sur la même voie, en vue de faire développer l’action parlementaire, et de renforcer le rôle de l’Assemblée, au service de l’intérêt suprême de la nation, à la lumière du parachèvement de la fonction législative, avec le démarrage des travaux du Conseil national des régions et districts.

Les parlementaires ont souligné leur fierté d’appartenir à l’Assemblée, et leur contribution à en faire réussir les travaux, qui se sont distingués, pendant la première année, par la diversité et la richesse, en termes législatif, académique et de contrôle, et aussi dans le cadre de la diplomatie parlementaire, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Les discussions ont, également, porté sur les moyens et les mécanismes de parfaire l’action parlementaire, et de renforcer la contribution de la femme parlementaire à la présentation des propositions de loi. Les participantes ont appelé à accélérer l’élaboration d’un code de conduite parlementaire. Des questions relatives à la présence et au vote au sein des commissions et des plénières, ont été évoquées.

Gnetnews