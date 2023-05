Tunisie : Bouderbala reçoit une délégation du parti communiste chinois

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu, ce mercredi 31 Mai au Bardo, une délégation de haut niveau, du parti communiste chinois, conduite par le membre du comité central, et président de l’Institut de l’histoire et du référentiel du parti, Qu Qingshan, qui visite la Tunisie à l’invitation du mouvement du peuple.

Qu Qingshan a souligné « les relations historiques entre la Tunisie et la Chine, ainsi que la coopération fructueuse entre les deux pays, laquelle repose sur les fondements de l’amitié et du respect mutuel, valorisant la place de la Tunisie dans le cadre de la stratégie chinoise sur le continent africain ».

Il a évoqué « l’évolution des relations bilatérales et la diversité des champs de coopération ayant connu un nouvel élan, a fortiori après la rencontre ayant réuni le président de la république, et son homologue chinois, à l’occasion du Sommet sino-arabe à Ryad en décembre dernier ».

Il s’est arrêté, par ailleurs, à « l’évolution de la coopération bilatérale, notamment, dans le domaine commercial, économique, sanitaire, culturel et aussi académique ».

Qu Qingshan a évoqué « la convergence des positions entre les deux pays, notamment pour ce qui est des valeurs humaines, lesquelles s’appuient sur les relations internationales, en prime, l’attachement à la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autrui, et l’action commune pour renforcer la paix, et le développement, et consacrer les valeurs de démocratie et de liberté ».

Le président de l’Assemblée a dit son estime « pour les choix de la Chine, ayant contribué à sa prospérité et son progrès sur tous les plans, et lui ont conféré une place privilégiée, dans son environnement régional et international ».

Ibrahim Boudarbala a évoqué « les spécificités du nouveau régime politique en Tunisie et sa détermination à poursuivre sa coopération internationale, dans le cadre du respect mutuel, et conformément aux constantes sur lesquelles repose sa politique étrangère ».

