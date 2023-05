Tunisie : Bouderbala s’entretient avec Parant, et sollicite l’appui de la France en matière de négociations avec le FMI

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a affirmé l’attachement de la Tunisie à ses choix irréversibles, en matière de démocratie, de droits de l’homme et de liberté d’expression.

Recevant hier, mardi 09 Mai, l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, il a dit les dispositions de la Tunisie à accueillir des délégations, notamment, parlementaires pour s’enquérir de près de la réalité de la situation.

Bouderbala a, par ailleurs, souligné l’importance de la coopération dans le domaine parlementaire, et les dispositions de l’Assemblée à en poursuivre la consolidation, à travers l’intensification des visites et l’échange des expériences, notamment au niveau des groupes, que l’Assemblée œuvrera à former dans les délais les plus proches, pour parvenir aux objectifs escomptés en termes de relations parlementaires tuniso-françaises.

Il a évoqué le rôle de l’Assemblée en matière de réussite du processus de construction engagé par la Tunisie, où elle compte sur ses ressources propres et l’aide de ses amis, en prime la France.

Cette étape requiert un appui à la Tunisie, notamment pour ce qui est de ses négociations avec le FMI, en tenant compte de sa situation économique e sociale, et la préservation de sa paix civile, a-t-il souligné, cité par un communiqué de l’Assemblée.

André Parant a souligné, pour sa part, la place qu’occupe la Tunisie en France, du fait des relations historiques entre les deux pays, qui en ont fait le premier partenaire.

Il s’est dit satisfait de la cadence des relations bilatérales qui n’a eu de cesse de se développer, à travers l’intensification de l’échange des visites, la coopération et le partenariat dans les domaines de l’économie, du Commerce, de l’investissement et du tourisme ayant réalisé des résultats positifs et encourageants.

Le diplomate français a dit les dispositions de son pays à appuyer davantage la Tunisie dans cette conjoncture économique difficile, ce qui lui permet de réaliser ses objectifs sociaux et de développement, outre le fait de la soutenir dans ses négociations avec le FMI.

Parant a, par ailleurs, exprimé son intérêt envers les évolutions du processus démocratique suivi par la Tunisie, notamment en matière de droits et libertés, indique la même source.

Gnetnews