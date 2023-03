Tunisie : Boughdiri exclut toute impasse avec les syndicats, et affirme l’engagement ferme du chef de l’Etat en faveur de la réforme éducative

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a exclu, ce lundi 06 Mars, toute impasse entre le ministère et la partie syndicale.

Dans une déclaration à Shems, il a affirmé que les négociations entre les deux parties ne se sont pas arrêtées, et avancent vers des solutions répondant à un seuil raisonnable et réalisable, s’agissant des revendications du corps éducatif.

Le ministère de l’Education tend à bâtir une relation continue, avec un intérêt pour le fait éducatif à long terme, tant pour l’élève que pour les enseignants, a-t-il souligné.

Boughdiri a appelé « à épargner les élèves des tiraillements », saluant la décision du syndicat de l’enseignement de base de revenir sur le boycott des examens du deuxième trimestre, la qualifiant « de décision nationale ».

Il a assuré que le ministère de l’Education était en train d’examiner toutes les revendications, en vue de clore les anciens dossiers, ainsi que les conventions objet d’engagements des gouvernements successifs et qui n’ont pas été mises en exécution.

S’agissant de la déclaration du président de la république rejetant la rétention des notes, le ministre a indiqué que le chef de l’Etat a loué le corps éducatif, et a affirmé la nécessité d’appuyer l’école publique.

« Le président de la république est déterminé à aller de l’avant, avec fermeté et force, en matière de réforme éducative, et de création du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement », a-t-il déclaré.

Gnetnews