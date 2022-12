Tunisie : Brouillard, ciel gris et tempÃ©ratures en baisse, ce vendredi 16 dÃ©cembre

Tunisie : Brouillard, ciel gris et températures en baisse, ce vendredi 16 décembre

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 16 décembre, par un brouillard local, pouvant marquer le début de la journée au Nord-Est. Une fois dissipé, il donnera lieu à des nuages passagers dans l’ensemble du pays.

Les nuages seront, progressivement, plus denses au Nord, avec des foyers orageux locaux, qui seront accompagnés de pluies éparses l’après-midi, ils engloberont nombre de délégations du centre en fin de journée.

L’activité du vent va se poursuivra près des côtes Nord et Sud, où elle sera accompagnée de tempête de sable.

Les températures seront en légère baisse, les maximales seront comprises entre 15 et 21° au Nord, et sur les hauteurs. Elles varieront entre 22 et 27° dans les reste des régions, atteignant les 30° à l’extrême Sud-est.

