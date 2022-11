Tunisie : Brouillard en début de journée, et temps calme

Les conditions météorologiques demeurent inchangées en ce début de semaine.

Les premières heures de cette journée, du lundi 14 novembre, sont marquées par un brouillard local dans les régions basses du Nord-Est, cédant la place, un fois dissipé, à un ciel, passagèrement, nuageux dans la plupart des régions.

Les nuages seront intensifs l’après-midi au Nord-Ouest.

Le vent est faible à modéré, et la mer est, globalement, peu agitée.

Les températures seront comprises entre 21 et 25° an Nord, et sur le hauteurs, et entre 23 et 27° dans le reste des régions.

