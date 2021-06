Tunisie : C’est parti pour le baccalauréat 2021, un nombre record de candidats, des branches féminines et d’autres masculines !

Des dizaines de milliers de candidats prennent le chemin ce mercredi 16 juin des centres d’examen, à l’occasion du démarrage de la session principale du baccalauréat. Comme il est d’usage, c’est l’épreuve de philosophie qui ouvre le bal. Appelés à disserter sur les grandes idées, et sur des thèmes en apparence simples et sur le fond complexes, les futurs bacheliers devront faire appel à leur capacité de raisonnement et d’analyse, tout en suivant la bonne méthodologie, pour ne pas s’égarer et risquer le hors sujet.

Quelque 146 144 candidats sont inscrits à cette session principale du baccalauréat 2021 ; un deuxième record atteint depuis 1957, le premier a été enregistré en 2002, avec 156 mille candidats.

Sur l’ensemble des candidats, 114 000 sont issus des lycées publics (+ 8000). Les candidats des lycées privés sont restés, plus ou moins, stables, aux alentours de 20 mille, et les candidats libres sont en hausse de 5000.

L’économie-gestion vient en première position en termes d’effectif de candidats, talonnée par les filières des sciences expérimentales, Lettres et sciences techniques.

Les Sciences expérimentales forment une branche plutôt féminine, sur 31 mille candidats, 24 mille sont des filles.

Parallèlement, les Sciences techniques, l’informatique et le sport restent des filières à tendance masculine, le nombre de garçons y dépasse de loin, celui des filles.

Les épreuves du bac qui se poursuivent jusqu’au 23 Juin, se déroulent dans 593 centres d’examens.

9 candidats libres passeront le baccalauréat en prison, 2 candidats à l’hôpital, et une seule candidate, parmi les enfants de la lune, passera les épreuves, dans un centre qui lui est exclusivement dédié à Monastir.

Le baccalauréat, c’est aussi 07 centres de collecte et 28 centres de correction.

Les candidats seront entre 12 et 15 par salle de classe pour des raisons sanitaires et pour éviter la fraude. Le ministère de l’Education prévoit la fermeté et des sanctions sévères contre toute fraude ou tentative de fraude.

