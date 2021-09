Tunisie : Campagne de propretÃ© et de rÃ©organisation dans les ports commerciaux, RadÃ¨s et Sousse ouvrent le bal

Tunisie : Campagne de propreté et de réorganisation dans les ports commerciaux, Radès et Sousse ouvrent le bal

Le ministère du Transport et de la Logistique appelle les différents ports commerciaux tunisiens à mener des campagnes de réorganisation des conteneurs, ainsi que de nettoyage et d’aménagement des quais, en collaboration avec les opérateurs concernés par les activités de manutention et d’acconage.

Les ports tunisiens sont ainsi tenus d’emboiter le pas au port de Radès, ayant fait l’objet d’une telle opération.

Le ministère salue, par ailleurs, la campagne organisée par l’office de la marine marchande et des ports (OMMP), avant-hier dimanche, au port commercial de Sousse.

Ces campagnes visent à améliorer les prestations des ports commerciaux tunisiens, à en augmenter le rendement, et à contrôler les entrées et sorties des camions, véhicules et personnes.

De telles actions ont, de surcroît, pour objectifs de préserver la santé et la sécurité des agents opérant dans les ports, ainsi que des différents intervenants, outre la protection de l’environnement du domaine public des ports.

Gnetnews