Tunisie : Canicule et sirocco, les températures atteindraient les 41°

La canicule reprend ses droits, à l’heure où l’automne est bien là, et le mois de septembre tire à sa fin.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’Institut national de météorologie prévoit des températures en hausse, avec des maximales comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières Est, et entre 35 et 41° dans le reste des régions, avec l’apparition du Sirocco.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Le vent soufflerait du secteur sud, relativement violent, avec une vitesse comprise entre 30 et 50 km/ heure près des côtes, il serait faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée dans la région de Serrât, et agitée sur le reste du littoral.

