Tunisie : Carthage Cement est bÃ©nÃ©ficiaire, et sa valeur est supÃ©rieure Ã  l’offre de l’investisseur burkinabÃ©

Tunisie : Carthage Cement est bénéficiaire, et sa valeur est supérieure à l’offre de l’investisseur burkinabé

Le Directeur Général de la Société Carthage Cement, Ibrahim Sanaâ, a affirmé ce mardi 15 février sur Shems, que « l’Etat est en train d’évaluer ses biens confisqués, et qu’elle ne cèdera pas la société à bas prix ».

Il s’est félicité de la décision de la Commission de gestion des biens confisqués et son refus de l’offre de cession de la part de l’investisseur du Burkina-Faso, dans la mesure où elle a estimé que la valeur de la cimenterie est supérieure à l’offre de l’investisseur.

Carthage Cement est de la taille d’un groupe mondial, a-t-il dit, signalant « n’avoir décidé de parler qu’après la restructuration de la société et la réalisation des résultats ».

La société a réalisé des bénéfices estimés à 19 millions de dinars en 2020, et est en train de consolider ses résultats une année après année, et après la hausse de son capital afin de surmonter le problème des équilibres financiers et des dettes.

Il a ajouté que le problème de la masse salariale et des recrutements ayant alourdi les charges de l’entreprise étaient surmontés, en accord avec l’UGTT, et à travers le licenciement de 300 employés, en leur accordant leurs droits.

Sanaâ a, par ailleurs, réitéré que les informations relayées sur les dégâts de Carthage Cement sont sans fondement, et la société est bénéficiaire.

Gnetnews