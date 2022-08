Tunisie : Ce lundi 29 aoÃ»t marque la fin de l’Ã©tÃ©, tempÃ©ratures en hausse

Tunisie : Ce lundi 29 août marque la fin de l’été, températures en hausse

Ce lundi 29 août 2022 correspond au dernier jour de l’été, selon le calendrier agraire.

En cette veille de l’automne, les conditions météorologiques seront marquées par une hausse relative des températures, avec des maximales comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières, et entre 37 et 43° à l’intérieur du pays, avec l’apparition du sirocco.

Des foyers orageux seraient formés, l’après-midi, dans nombre de délégations de Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa ; ils seront accompagnés de pluies éparses, selon le premier bulletin météo de la journée.

Dans le reste des régions, le ciel sera globalement peu nuageux.

Le vent sera faible à modéré, et se renforce relativement, l’après-midi, au Sud.

La mer est peu agitée à houleuse dans le golfe de Gabès.

