Tunisie : Certains cherchent à faire écrouler le plafond sur tout le monde (Mekki)

Le dirigeant d’Ennahdha et ex-ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, considère qu’ »il y a des parties politiques qui encouragent l’arrêt de la production et l’inscrivent dans leur stratégie, pour faire écrouler le plafond sur tout le monde, afin de prouver l’échec de la révolution, et de la démocratie ».

Ces parties pensent qu’ »ils seront l’alternative, une fois la destruction amorcée », écrit-il dans un post sur sa page Facebook, prônant « raison et responsabilité ».

« La crise gouvernementale va empirer la situation, et risque de donner lieu à une crise diplomatique avec d’importants pays, ayant longtemps aidé la Tunisie, à dégrader davantage la note souveraine du pays, et à en menacer les mécanismes de financement extérieurs », souligne-il en substance.

« Une solution de juste milieu existe et est sur la table », considère-t-il.

Mekki note en préambule qu’ »il est évident que la production de la révolution est l’un des plus importants attributs pour la lutte contre la pauvreté, le chômage et l’endettement ». Une évidence qui excepte la Tunisie. « Certains considèrent que le blocage de la production créé le développement, et règle les problèmes précités ».

Il salue l’armée nationale qui protège « les sites de production stratégique, et dénonce toutes les formes d’agression matérielle et morale à son encontre ».

Gnetnews