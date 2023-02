Tunisie : Chaïbi appelle à enrichir le programme ramadanesque pour inciter au rejet de la spéculation, l’escroquerie, le gaspillage…

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a présidé hier, lundi 13 février 2023, une réunion consacrée aux préparatifs du mois de Ramadan, en termes d’activités religieuses, et de préparation des mosquées pour bien accueillir les fidèles, tout en tenant compte de l’affluence massive pour la prière de Trawih (une prière spécifique au mois sacré).

Chaïbi a examiné les programmes prévus en matière de conscientisation et d’information à caractère théologique, les activités au sein des mosquées, les récitations coraniques, l’épilogue des hadiths (dits du prophète), les conférences, compétitions et soirées religieuses.

Le ministre a appelé à bien se préparer au mois saint dans tous ses aspects, pour en garantir la réussite.

Il a affirmé la nécessité d’enrichir et diversifier les programmes religieux, en vue de consacrer les valeurs islamiques prônant la tolérance, l’entraide, et la rationalisation de la consommation, et rejetant la spéculation, l’escroquerie, le gaspillage, la frénésie, la paresse, et l’inaction.

Gnetnews