Tunisie : Chebbi dénonce les positions de Kaïs Saïed, qui plonge le pays dans un « isolement international »

Le chef de file du front de salut national, Ahemd Néjib Chebbi, a déploré, ce mardi 31 Mai 2022, « l’isolement international » de la Tunisie, qui s’est aliénée plusieurs instances et groupements internationaux.

Intervenu lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce officielle du front de salut national, l’homme politique a fustigé la politique de Kaïs Saïed, ainsi que ses « violations survenues pendant ces dix mois, on dirait dix ans », et qui montrent que « le chef de l’Etat n’assimile ni la réalité nationale, ni internationale ».

Il a critiqué sa réaction au rapport émis par la commission de Venise, l’accusant « d’ingérence, déclarant celui qui le représente en Tunisie, comme étant persona non grata et le sommant de quitter immédiatement le pays ».

« Après le G7, l’union européenne, le conseil des droits de l’homme ayant pointé, récemment, les violations grandissantes en Tunisie, le voilà s’en prendre à la commission de Venise, ayant conclu que le processus du référendum est contraire aux standards internationaux, aux lois et constitution tunisiennes, et ne peut instituer une quelconque légalité », a souligné Chebbi.

« Au lieu que cet avis l’incite à se remettre en question, à écouter les différents avis et à appeler à un dialogue fédérateur, le président de la république continue sa politique de fuite en avant, et s’obstine à organiser ce référendum formel, qui ne fera qu’envenimer la crise et pousser le pays vers l’inconnu », a dénoncé l’opposant politique.

Chebbi a rappelé que la commission de Venise est un organe consultatif, composé d’experts indépendants en droit constitutionnel, qui émet des avis juridiques sur la loi, la constitution et le fait électoral, et la Tunisie en est membre. Notre pays a déjà eu recours à la commission de Venise, et demandé son avis, notamment au sujet de la Constitution de 2014, a-t-il dit.

