Tunisie : Prévisions météorologiques de ce vendredi 14 avril 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 14 avril, par une baisse relative des températures. Les maximales seront comprises entre 17 et 21° au Nord et sur les hauteurs, elles seront entre 22 et 27° dans le reste des régions.

La violence du vent se poursuit près des côtes Nord.

La mer est très agitée à houleuse au Nord, et agitée dans le reste des champs marins.

Le ciel est densément nuageux au Nord, et partiellement gris au centre et au sud.

